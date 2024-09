Milik ha i mesi contati: Giuntoli ha scelto il nuovo attaccante della Juve

Milik ha quattro mesi per convincere la Juve. Giuntoli ha già scelto il nuovo attaccante, tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Da possibile esubero in estate a secondo attaccante della Juve. Arek Milik sta per mettersi alle spalle l’infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2024 ed è pronto a tornare in campo per convincere Thiago Motta e la società bianconera.

L’esperto centravanti polacco è stato confermato nell’ultimo calciomercato estivo ed ha ora quattro mesi per riprendersi la Juve. Sarà lui il vice Vlahovic e non mancheranno le occasioni in una stagione che sarà fittissima di impegni per i bianconeri, potenzialmente fino a metà luglio con il nuovo Mondiale per Club.

Il polacco dovrà farsi trovare pronto, perché la dirigenza della Juventus sta già lavorando anche sull’attacco del futuro. L’ultimo nome forte è quello di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2025. Si profila un derby d’Italia con l’Inter per la sua firma a parametro zero.

Calciomercato Juve, Depay o David per rinforzare l’attacco: le ultime

Come detto, David è entrato nel suo ultimo anno di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare con il Lille. Giuntoli potrebbe tentare l’anticipo sull’Inter bloccandolo a zero già a gennaio. Ma non solo il canadese.

Negli ultimi giorni, come raccontato sul nostro canale YouTube, è rispuntato per i bianconeri anche il nome di Memphis Depay. L’esperto attaccante ex Atletico Madrid è ancora svincolato e rappresenta un importante occasione a parametro zero. Molto dipenderà dal rendimento di Arek Milik, che non ha più concorrenza nel ruolo di vice Vlahovic. Sono mesi decisivi per il futuro del polacco.