Lesione muscolare, UFFICIALE: ha già lasciato il ritiro

Un altro giocatore infortunato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale: brutte notizie anche per il club

Quarto infortunio in pochi giorni per il club durante la prima sosta della stagione: l’allenatore ora resta col fiato sospeso.

Brutte notizie per Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid che tra due mesi esatti affronterà il Milan in Champions League. Brutte notizie che arrivano dalla sosta per le Nazionali che ha già portato in dote diversi infortuni ai Blancos. In particolar modo, il Real Madrid ha già dovuto fare i conti con Mendy, Ceballos e Tchouaméni in occasione della partita di domenica scorsa contro il Betis. Mendy e Tchouaméni hanno comunque raggiunto il ritiro della Nazionale francese, salvo poi tornare a Valdebebas per iniziare i rispettivi percorsi di recupero.

Discorso diverso per Dani Ceballos: il centrocampista spagnolo si è infortunato in occasione della sfida vinta dal Real Madrid contro il Betis per 2-0 quando ha riportato una distorsione terzo grado con danno al legamento alla caviglia destra. Un infortunio che lo costringerà a restare fermo per circa due mesi, recuperando proprio in tempo utile per la sfida col Milan di inizio novembre.

Brasile, infortunio per Eder Militao in Nazionale: lascia il ritiro

Ai tre giocatori già citati, si aggiunge un quarto infortunato. Si tratta di Eder Militao, difensore brasiliano classe ’98, infortunatosi durante un allenamento con la Nazionale verdeoro. In particolar modo, il giocatore avrebbe accusato un fastidio di natura muscolare nella giornata di mercoledì 4 settembre.

Successivamente, l’ex Porto e San Paolo è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di uno strappo muscolare alla gamba destra, seppur di lieve entità. Ad ogni modo, il giocatore è stato comunque costretto a lasciare il ritiro della Nazionale brasiliana prima delle partite contro Ecuador e Paraguay valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Il giocatore, dunque, farà ritorno a Madrid per sottoporsi alle cure del caso e salterà sicuramente la prossima sfida di campionato contro la Real Sociedad in programma il 14 settembre alla ripresa del campionato mentre recupererà regolarmente per la sfida di Champions League contro il Milan di Paulo Fonseca in programma a inizio novembre, permettendo a Carlo Ancelotti di poter disporre di un giocatore importante per le sorti dei Blancos.