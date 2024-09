Grave infortunio in nazionale, la Serie A perde un talento: crociato ko

Gravissimo infortunio in nazionale per il talento della Serie A, titolare in Napoli-Parma di sabato scorso: salterà tutta la stagione

Con l’inizio della stagione è tornato anche uno degli incubi principali degli allenatori. Parliamo ovviamente della sosta per le nazionali, che in ogni finestra ‘miete’ vittime tra i calciatori, che rientrano nei rispettivi club con qualche acciacco o spesso con infortuni veri e propri che li costringono a uno stop importante.

E in tanti ci stanno già facendo i conti. Ad esempio Artem Dovbyk tornerà oggi a Roma, anche se in questo caso l’ucraino lascia il ritiro della nazionale per un infortunio riportato in Juve-Roma di domenica, un fastidio muscolare all’adduttore da cui cercherà di recuperare già per la sfida alla ripresa in casa del Genoa. Ad altri, però, non è andata altrettanto bene. Lo sa bene il Parma, che dovrà rinunciare a Mateusz Kowalski per tutto il resto della stagione o quasi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ducale con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Mateusz Kowalski, durante un allenamento con la nazionale U20 polacca nella giornata di martedì 3 settembre, si è fermato a causa di un infortunio. A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni. Tutto il Parma Calcio augura a Mateusz di tornare presto in campo e più forte di prima. Siamo con te, Mateusz! Ti aspettiamo più forte di prima”.

Kowalski, crociato ko: Pecchia lo aveva lanciato da titolare col Napoli

Kowalski è un giovane talento polacco arrivato al Parma a gennaio 2023, innesto per il settore giovanile in cui ha fatto benissimo: 5 gol in 10 partite nei suoi primi mesi, lo scorso anno invece bottino raddoppiato con 10 reti in 26 partite. In questa stagione è arrivato invece l’esordio in prima squadra, con Pecchia che lo ha lanciato addirittura titolare nel match contro il Napoli (aveva già debuttato in Coppa Italia col Palermo). E lui lo ha ripagato con una buona prestazione, colpendo anche una traversa.

L’attaccante classe 2005 è uno dei gioiellini ducali, in cui l’allenatore crede molto: “Nelle partite di precampionato ha dimostrato una certa freddezza e abilità dal punto di vista atletico. Mi piaceva vedere un centrocampo con Bernabe e Sohm, in modo da abbinare palleggio corto e strappi in mezzo al campo. C’è soddisfazione evidente. Ma i ragazzi si devono abituare a voler vincere. La sconfitta deve lasciare il segno”, aveva detto dopo il match del Maradona. Una brusca frenata nella crescita di Kowalski.