Doppio infortunio in Nazionale, allarme per il ritorno della Serie A

Allarme dalla Nazionale: doppio problema fisico ed ora la Serie A trema pensando alla ripresa del campionato

Immancabili arrivano gli infortuni durante la pausa per le Nazionali. Come un tassa, puntuale c’è la riscossione quando i campionati vanno in stand-by per lasciare spazio agli impegni internazionali.

È accaduto anche questa volta con addirittura due infortuni che arrivano dalla Nazionale italiana Under 21: durante il match valido per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria contro San Marino, si sono fatti male Fazzini e Baldanzi.

Il calciatore dell’Empoli ha accusato un fastidio muscolare ed è stato costretto ad uscire dal campo al 14′ del primo tempo: al suo prossimo il ct Nunziata ha mandato in campo Ndour. Nemmeno il tempo di assestarsi dopo il cambio ed ecco un altro problema fisico: questa volta è il fantasista della Roma a dover lasciare il terreno di gioco dopo aver subito un colpo alla schiena, sostituito da Raimondo.

Italia, infortunio per Fazzini e Baldanzi: le condizioni

Restano da valutare ore le condizioni dei due calciatori, sia in vista del prossimo impegno degli azzurrini (martedì contro la Norvegia, uno scontro diretto per il primo posto) che della ripresa del campionato.

Per Fazzini c’è da vedere se potrà essere a disposizione di D’Aversa per Empoli-Juventus, mentre Baldanzi dovrà provare a recuperare per essere disponibile per la sfida tra la Roma e il Genoa a ‘Marassi’.