Hummels è arrivato a Fiumicino: 40 tifosi in festa e il primo Forza Roma | VIDEO CM.IT

Hummels è sbarcato a Roma: circa 40 tifosi in festa e il primo “Forza Roma”. Il VIDEO di CM.IT

Eccolo finalmente, Mats Hummels è arrivato a Roma per cominciare la sua nuova avventura giallorossa.

Il difensore tedesco è atterrato intorno alle 12.30 all’aeroporto di Fiumicino, accolto da almeno 40 tifosi entusiasti per il centrale ex Borussia Dortmund, campione del mondo nel 2014. Un anno di contratto per Hummels a 2,5 milioni circa più bonus, pronto a rinforzare la difesa di De Rossi con esperienza e qualità.