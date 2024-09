Fiorentina, Brekalo domani in Turchia: i dettagli | CM.IT

Brekalo lascia di nuovo la Fiorentina, dove era tornato dal prestito all’Hajduk. Programmate le visite mediche con il Kasimpasa

Josip Brekalo sta per salutare di nuovo la Fiorentina. Come appreso da Calciomercato.it, è davvero tutto fatto per il trasferimento del croato nella Super Lig turca, al Kasimpasa.

L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto. Domani l’esterno croato sarà in Turchia per effettuare le visite mediche e poi legarsi al club allenato da Sami Ugurlu.

Brekalo era tornato in viola dopo l’esperienza, sempre in prestito all’Hajduk Spalato. Fuori dai piani di Palladino, il classe ’98 aveva avuto anche delle richieste da Serie A e B oltre che da società della Liga spagnola.