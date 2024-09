Batosta Juventus, Vlahovic sotto accusa: “Ha rifiutato”

Dusan Vlahovic, a secco contro la Roma, finisce nel mirino della critica nonostante abbia già segnato due gol in stagione

Due gol in stagione, che avrebbero potuti essere tre: non si può dire che Dusan Vlahovic abbia iniziato male la stagione. L’attaccante della Juventus ha sofferto contro il Como, trovando la porta sbarrata dai legni e dall’arbitro (gol annullato), sbloccandosi poi nella gara contro il Verona con una doppietta.

In Juventus-Roma, invece, il numero 9 bianconero non ha avuto grandi possibilità di incidere, finendo per essere sostituito da Nico Gonzalez nel corso del secondo tempo. Una prestazione che ha riacceso le critiche nei confronti di Vlahovic, unico punto di riferimento offensivo a disposizione di Thiago Motta considerato che Milik deve ancora fare il suo esordio in campo.

Ecco allora che la prestazione non positiva di Vlahovic è stato oggetto delle critiche di Fabio Ravezzani che su X ha voluto rimarcare il suo giudizio sul serbo, partendo da una considerazione relativa all’ingaggio del calciatore.

Juventus, Vlahovic nel mirino: “Servono ragionamenti obiettivi”

Sul social il giornalista ha voluto mettere in risalto le aspettative che accompagnato uno dei calciatori con lo stipendio più ricco dell’intero campionato.

Ecco allora la sua frase: “Provate a paragonare lo stipendio di Vlahovic a quelli dei compagni e poi fate dei ragionamenti obiettivi. Per inciso, finora ha rifiutato di spalmare e/o prolungare”. Una sottolineature a cui fa seguito un’altra frase, in risposta chi gli faceva notare l’eccessiva attenzione verso il giocatore della Juventus: “Banalmente, dal calciatore più pagato della serie A ci si aspetta un rendimento top. La cosa la sorprende?”

Da ricordare come tra la Juventus e Vlahovic sono da tempo in corso dei contatti per rivedere il contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2026. L’idea della società, che finora non ha trovato però l’accordo con l’entourage del serbo, è di allungare ulteriormente l’accordo, ma rivendendo al ribasso le cifre dell’ingaggio che attualmente è pari a 12 milioni l’anno. Un’intesa è necessaria per poter proseguire insieme e non far sì che Vlahovic l’estate prossima ripercorra quanto accaduto quest’anno con Chiesa.