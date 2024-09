Allegri e Sarri o ritorno Pioli: “La situazione della panchina del Milan” | ESCLUSIVO

Il mercato del Milan è in grande fermento con la panchina di Fonseca che traballa per gli scarsi risultati. Da Allegri e Sarri al ritorno di Pioli: il punto della situazione

Due punti in tre partite. Il Milan si presenta alla prima sosta per le Nazionali con uno score molto al di sotto delle aspettative iniziale. Come sempre accade in questi casi, il primo a finire nel mirino della critica è il tecnico Paulo Fonseca.

I bookmaker hanno abbassato drasticamente la quota del suo esonero entro Natale tra 1.65 e 1.95, sebbene anche ieri la società rossonera, per bocca di Furlani, abbia ribadito la fiducia nel tecnico portoghese. Di certo la situazione in casa Milan non è delle più serene e per fare il punto della situazione, Monica Colombo – giornalista del ‘Corriere della Sera’ – è intervenuta in esclusiva nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it‘ in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CMIT: “La scena di Theo Hernandez e Leao in disparte durante il cooling break contro la Lazio, dal punto di vista visivo, è stata poco edificante: bisogna ricordare che per Theo era la seconda panchina della stagione, quindi lui più di Leao aveva motivi di disaccordo con Fonseca. Il Milan ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile tra risultati e cadute di immagini, ma ha tutto il tempo per recuperare perché la vetta dista solo 5 punti e alla ripresa c’è il Venezia ultimo in classifica prima del debutto in Champions contro il Liverpool ed il big match con l’Inter. Fonseca è stato messo molto nel mirino della critica: o la società in maniera forte appoggia l’allenatore come faceva Berlusconi con Sacchi, oppure i calciatori sono i primi a seguire il vento… Non è un caso che ieri sia andato l’AD Furlani a parlare con Abraham: serviva una voce forte della società sulla vicenda Theo-Leao, su Fonseca e sull’assenza di Ibrahimovic“.



PANCHINA MILAN – “Allegri o Sarri se Fonseca fa male nelle prossime tre partite? Assolutamente no, non ce lo vedo il Milan a mettere a libro paga un terzo allenatore, peraltro con personalità così forti cui il club ha dimostrato di essere allergico. Lo escludo proprio. Per come si è mosso il Milan finora, penso che prima di un avvicendamento in panchina ce ne passi di tempo. Faccio fatica a credere che dopo 4 partite possa essere accantonato Fonseca e ancora più fatica a pensare a un ritorno di Pioli, visto anche come si sono lasciati. C’era stata raccontata la favoletta dell’accordo per un addio amichevole per fare il tributo contro la Salernitana in casa e ora si scopre che l’accordo non è stato trovato”.

Calciomercato Milan, Colombo: “Rabiot escluso, sorpresa da Manu Kone”

Un giocatore a lungo accostato al Milan e che tecnicamente potrebbe ancora vestire la maglia rossonera essendo svincolato è Adrien Rabiot. Parlando dell’ormai ex centrocampista della Juventus, però, Monica Colombo è categorica.

“Il Milan ormai ha chiuso le liste, con la permanenza di Bennacer. C’è sempre la possibilità di cambiarne due prima della finestra di gennaio, ma penso che il vero obiettivo a centrocampo fosse Manu Kone e che Rabiot veniva un po’ usato per mascherare l’altra trattativa. Non me ne voglia la Roma, la piazza romanista ed i suoi tifosi, ma mi sorprende che tra Milan e Roma abbia scelto i giallorossi invece di una squadra più blasonata, poi ovviamente Bennacer ci ha messo del suo non uscendo e di conseguenza non si è potuto affondare per Kone”.