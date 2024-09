Sommer aggredito dai tifosi: bufera dopo il post sui social

Aggressione a Sommer da parte di alcuni tifosi, l’episodio dopo un post controverso sui social: cosa è successo

Un post sui social da parte di un calciatore ha scatenato la rabbia dei tifosi, che, riconoscendolo per strada, lo hanno aggredito in malo modo. E’ accaduto in Germania a Niklas-Wilson Sommer, giocatore del Norimberga, di ruolo terzino destro.

Il 26enne si era reso protagonista di un post sui social indossando la maglia del Bayern Monaco. Un qualcosa che non è andato giù ai supporters della sua squadra, nonostante lo stesso giocatore avesse dopo poco rimosso la foto,. E così alcuni tifosi lo hanno fermato all’esterno della sua abitazione, malmenandolo. Successivamente, Sommer ha postato una foto sempre sui social, documentando l’accaduto con diversi lividi sul volto eredità del pestaggio, spiegando a tutti i suoi fan di stare bene e ringraziando coloro che gli avevano dedicato messaggi di incoraggiamento.

L’aggressione a Sommer si è verificata domenica sera, la polizia sta indagando sul fatto. Il Norimberga ha stigmatizzato quanto avvenuto, definendo l’episodio come inaccettabile e contrario ai valori del club.