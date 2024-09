Nerazzurro KO in Nazionale: la Champions è a serio rischio

Continua l’emergenza e nuova tegola: infortunio dal ritiro della Nazionale. Torna a casa per nuovo esami, in dubbio anche per l’esordio in Champions

Non finiscono i guai per Gasperini, reduce con la sua Atalanta della scoppola rimediata a San Siro venerdì sera con i campioni d’Italia dell’Inter.

‘Dea’ senza difesa e che potrebbe rinunciare per diverse settimane a Berat Djimsiti, dopo l’emergenza che ha colpito gli orobici già in questo avvio di stagione e con il tecnico che ha dovuto adattare De Roon e Ruggeri nel pacchetto difensivo proprio nell’ultimo match contro la squadra di Inzaghi. Djimsiti ha accusato un problema muscolare nel ritiro della sua Nazionale e dopo i primi esami è stato esentato dagli impegni di Nations League che l’Albania giocherà con Ucraina e Georgia.

Atalanta, infortunio Djimsiti in nazionale: in dubbio anche per l’Arsenal

L’infortunio di Djimsiti preoccupa l’Atalanta e Gasperini, considerando le tante assenza che hanno falcidiato la ‘Dea’ in questa parte iniziale del campionato.

Djimsiti rientrerà nelle prossime ore a Bergamo e verrà visitato nuovamente dallo staff medico del club orobico per valutare con esattezza i tempi di recupero del problema muscolare rimediato con l’Albania. Il 31enne difensore, uno dei peggiori in campo nella disfatta contro l’Inter, rischia di saltare gli impegni alla ripresa del campionato contro la Fiorentina e soprattutto l’esordio stagionale in Champions League al ‘Gewiss Stadium’ con l’Arsenal vice campione d’Inghilterra (in programma il 19 settembre).