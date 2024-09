La Juve perde il nuovo acquisto tra un anno: minaccia dallo United

Tanti nuovi acquisti di spessore da parte della Juventus, uno però può partire già tra un anno: il Manchester United lo vuole

La Juventus, come sappiamo, ha messo in opera un mercato dalle proporzioni considerevoli, con tanti addii pesanti cui hanno fatto da contraltare tanti volti nuovi. Una rivoluzione pressoché totale, quella orchestrata da Giuntoli e da Thiago Motta, di cui prossimamente scopriremo i frutti. Gli arrivi rappresentano tutti profili di un certo spessore, che potrebbero dare modo ai bianconeri di proporre finalmente un calcio diverso e più accattivante.

Tuttavia, uno dei nuovi arrivati è già finito nel mirino di un grande club. Il Manchester United osserva con attenzione quanto accade a Torino e avrebbe già individuato tra i bianconeri un possibile rinforzo per il prossimo anno, da provare a strappare alla Vecchia Signora dopo solo un anno dal suo acquisto. Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, ci sarebbe Cabal nelle mire dei ‘Red Devils’. In poche gare con la Juventus, l’ex Verona ha già dato dimostrazione di poter stare in un club di alto livello, con grande solidità e concentrazione difensiva. Il 23enne piace molto per la sua capacità di essere un autentico jolly, schierabile in diverse situazioni tattiche. Anche la Juventus, però, è soddisfatta del suo impatto e non vorrebbe lasciarlo andar via. Addirittura, sarebbe allo studio l’inserimento nel suo contratto, tra qualche tempo, di una clausola rescissoria per respingere gli assalti.