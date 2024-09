Milan, Abraham: “Voglio fare la storia”, Furlani dice tutto: “La verità su Fonseca, Ibra e Jovic”

Le dichiarazioni di Tammy Abraham in conferenza stampa. L’attaccante risponde alle domande dei giornalisti

Ha già fatto il suo esordio, risultando subito decisivo, nonostante non si fosse mai allenato con il resto della squadra. I primi minuti di Tammy Abraham, con l’assist per il gol di Rafa Leao, sono stati dunque più che positivi.

Oggi l’attaccante, arrivato in prestito dalla Roma, attraverso lo scambio con Alexis Saelemaekers, si è presentato in conferenza stampa:”Quando ho saputo che un club come il Milan era interessato a me, ho deciso di aspettare. Promessa ai tifosi? Con questa squadra ci sono cresciuto, con l’anima e il cuore quando ero bambino. E’ meraviglioso essere qui e giocare in uno stadio e una città fantastica. Sono qui per far parte della storia del Milan. Morata? E’ un leader. E’ bello essere in campo con lui. Sono sicuro che mi permetterà di vincere con questo club”.

Abraham saluta la Roma: “E’ un club importante per me, ma nella vita bisogna capire quando bisogna salire di livello. Alla Roma auguro il meglio”.

Milan, Furlani: “Soddisfatti di Fonseca. Ibra? Tutto programmato”

Insieme a Tammy Abraham, in conferenza stampa, era presente anche Giorgio Furlani. E’ stato l’Amministratore Delegato a introdurre il centravanti nel mondo rossonero.

L’AD ha chiaramente fatto il punto della situazione in casa rossonera. Dal caso Theo Hernandez e Leao al futuro di Fonseca: “Abraham è un giocatore che ha voluto fortemente il Milan. Lo ringrazio per questo. Cooling break? Si è parlato troppo di questo episodio. Eravamo sorpresi di queste reazioni. L’evento è un non evento. E’ così, se ci volete credere o no…”

Poi si fa il punto sul mercato: “Siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Siamo soddisfatti da questo punto di vista. Noi pensiamo di aver preso giocatori forti che contribuiranno al successo del Milan. Il prezzo dei cartellini è irrilevante Jovic? “Ci sarà spazio per tutti. Ha senso secondo noi avere Luka, Alvaro e Tammy viste le tante partite”.

Si chiude facendo chiarezza sull’assenza di Ibra all’Olimpico e blindando Fonseca: “Avremmo preferito vincere le 3 partite, ma non c’è alcun tipo di panico. Eviterei di parlare di partite importantissime… Siamo soddisfatti del suo lavoro. Tutti siamo con lui, anche la squadra. Ibra? Aveva un impegno preso da tempo. Non è stata una sorpresa la sua assenza, non dobbiamo annunciare gli spostamenti di noi dirigenti. C’era pure il proprietario all’Olimpico, non può essere un caso”.