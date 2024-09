Colpo di scena in Nazionale: UFFICIALE salta la convocazione

È tempo di sosta per gli impegni delle nazionali. In una compagine europea scoppia un piccolo caso: serviranno ulteriori accertamenti medici

Dopo le prime tre giornate di campionato la Serie A si ferma per la sosta, lasciando quindi spazio agli impegni delle Nazionali.

Tempo quindi di puntare nuovamente i riflettori sulle scelte dei ct e sulle prossime gare che le varie selezioni si ritroveranno ad affrontare. Per quanto riguarda le compagini europee è tempo di Nations League con l’Italia di Spalletti impegnata in due gare contro Francia e Israele. Gli azzurri però non saranno di certo gli unici, ed infatti in queste ore ad attirare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è il caso che si è scatenato in Austria.

Focus sul difensore Kevin Danso, che dopo aver visto saltare il proprio trasferimento alla Roma non trova pace, incappando in una nuova grana. Il mancato superamento delle visite mediche aveva fatto saltare l’operazione, per la delusione soprattutto del centrale austriaco, che ora non potrà neanche consolarsi con la propria Nazionale.

Austria, Danso salta la convocazione: servono ulteriori controlli medici

Proprio la federazione austriaca ha deciso di lasciare a casa il centrale del Lens per i prossimi due impegni di Nations League contro Slovenia e Norvegia che si giocheranno il 6 e il 9 settembre.

Ad ufficializzare il tutto la stessa ‘oefb’ che in un comunicato ha fatto sapere: “Il ct Ralf Rangnick ha dovuto cancellare con breve preavviso i due difensori Kevin Danso (RC Lens) e Philipp Lienhart (SC Freiburg) per i prossimi impegni. Danso sarà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia. Lienhart aspetta la nascita del suo primo figlio e quindi non può partecipare al corso. Flavius ​​​​Daniliuc dell’Hellas Verona passa alla rosa della Nazionale”.

Dopo tre allenamenti giovedì 5 settembre la squadra si recherà a Lubiana, dove si svolgerà la prima partita.