Champions League, ‘escluso’ il Milan: decisione UFFICIALE

È arrivata la notizia ufficiale relativa alla prima fase della Champions League: il Milan non è presente nel calendario

Fine mercato e sosta per le Nazionali. Il momento di rifiatare dopo un’estate passata a correre dietro ai colpi di mercato e le prime tre giornate di campionato.

Deve riprendere fiato anche per il Milan che deve riordinare le idee per mettere da parte un inizio di stagione deludente e caratterizzato da polemiche. La società ha ribadito la fiducia a Paulo Fonseca, ma è chiaro che alla ripresa della Serie A i rossoneri dovranno imboccare la giusta strada e risalire in classifica per far sì che il tecnico resti saldo nella sua posizione. Un compito reso più gravoso dall’inizio della Champions League.

Il Milan dovrà vedersela subito con il Liverpool, quindi Bayer Leverkusen e Club Brugge, prima della super sfida contro il Real Madrid dell’amico Ancelotti a novembre. Proprio in vista dell’inizio della Champions League è arrivata una notizia che potrebbe non far piacere ai tifosi rossoneri: Prime Video ha reso note le partite che trasmetterà in diretta riguardanti le squadre italiane ed il Milan non è presente.

Champions, niente Milan su Prime Video: tutte le partite

In particolare Prime Video ha comunicato sei partite che trasmetterà in diretta, mentre si è riservata la possibilità di scegliere gli incontri della settima e ottava giornata più avanti, regolandosi anche con l’andamento delle squadre italiane nella più importante competizione europea.

Nelle sei partite già annunciate ci sono soltanto Inter e Juventus: niente Atalanta, niente Bologna e, soprattutto, nessuna gara del Milan. Così si partirà mercoledì 18 settembre con Manchester City-Inter, mentre la seconda giornata ci sarà Lipsia-Juventus. Appuntamento nuovamente con l’Inter il 23 ottobre (contro il Basilea) e il 6 novembre (contro l’Arsenal), quindi tornano i bianconeri: Aston Villa-Juventus e la super sfida con il Manchester City.

Nessuna partita, almeno fino alla sesta giornata, della squadra di Fonseca per la quale non mancheranno comunque i big match come, appunto, le sfide a Liverpool e Real Madrid. Niente da fare anche per l’Atalanta (che pure affronterà lo stesso Real Madrid e il Barcellona) e niente anche per il Bologna, nonostante l’affascinante sfida contro il Liverpool.