Calcio nel caos: UFFICIALE, arrestato il nuovo acquisto

E’ finito in manette il giocatore 27enne. E’ stato il suo stesso club a confermare l’arresto, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale

Dal gol all’arresto. Nuova bufera nel mondo del calcio, con l’attaccante finito in manette nelle scorse ore.

E’ stato lo stesso suo club, proprio in questi istanti, attraverso un comunicato ufficiale, a confermare l’arresto di Rafa Mir: “In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all’arresto del giocatore del Valencia CF, Rafa Mir – si legge sul sito degli spagnoli -, il Club è a conoscenza dell’arresto stesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà con la giustizia”.

Valencia, Mir in arresto

La notizia era circolata in Spagna proprio in queste ore. La conferma ufficiale da parte del Valencia, che ha acquistato l’attaccante in prestito dal Siviglia, non lascia dunque più alcun dubbio.

Il 27enne di Cartagena ha giocato fin qui tutte le partite in stagione con la maglia dei Pipistrelli, le prime tre – con Barcellona, Celta Vigo e Athletic Bilbao, da titolare. Nell’ultima sfida, invece, contro il Villarreal è partito dalla panchina, subentrando a venti minuti dalla fine. Per Mir nessun gol, ma solo un assist.