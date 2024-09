Attacco choc a Inzaghi: c’è lo zampino di Conte

Nuovo attacco a Simone Inzaghi e spunta il fantasma di Antonio Conte sulla testa del tecnico nerazzurro

Con la sosta per le Nazionali attualmente in corso è giunto anche il momento di iniziare a tirare le prime somme di questo primo scorci di campionato.

Comanda ancora l’Inter un gruppone di quattro squadre a quota sette punti in classifica completato da Juventus, Udinese e Torino. I nerazzurri di Inzaghi, con lo scudetto cucito sul petto, hanno inevitabilmente i favori del pronostico e la pressione dei campioni che devono provare a difendere il successo dello scorso anno.

Contro l’Atalanta in particolare si è rivista l’Inter schiacciasassi della passata stagione: un 4-0 nettissimo che ha esaltato sia il valore complessivo della squadra di Inzaghi che quello dei singoli.

Cassano su Inzaghi: “Fa poco e niente, continua a fare quello che faceva Conte”

Non tutti però sembrano essere grandi fan del lavoro di Simone Inzaghi. Antonio Cassano in diretta twitch a ‘Viva el futbol’ ha fatto la sua analisi sostenendo nuovamente come l’attuale tecnico nerazzurro benefici ancora del vecchio lavoro di Conte.

L’ex attaccante interista ha evidenziato: “Da quello che mi dicono, lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte: io vedo quell’Inter lì, l’Inter di Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque ben visto dalla stampa. Mi ricordo che fino a un anno fa, prima della Champions League, l’Inter stava mandando via Inzaghi che con il Porto non va avanti meritatamente: Onana fa due parate clamorose. Con il Milan va avanti meritatamente e poi perde la finale di Champions col Manchester City“.

Cassano ha quindi evidenziato in un altro passaggio anche il suo pensiero su Barella: “Si continua a parlare di Barella, con l’Atalanta ha fatto un grandissimo gol e ha beccato il jolly. Quando giocava all’Inter con me anche Benassi faceva dei gol clamorosi. Barella può anche giocare e fare gol ogni partita ma non cambio la mia idea. È un tipo di giocatore che non mi dà niente. Per me Barella l’anno scorso non ha fatto una grande stagione. Ho visto Valverde e agli occhi di tanti appassionati italiani neanche lo conoscono. Non sto toccando i fenomeni, Valverde forse non ha buona stampa ma è titolare nel Real Madrid con signori giocatori. Continuo a dire che Barella è un calciatore che non mi da niente”.