Via libera Allegri: manca solo l’ufficialità per il ritorno

Hanno scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero in panchina e il disastroso inizio di campionato: via libera per il ritorno di Massimiliano Allegri

Caccia a un nuovo allenatore al Benfica dopo il benservito in panchina a Schmidt, che paga il disastroso inizio di stagione con le ‘Aquile’ già distanti cinque punti in classifica dallo Sporting capolista.

La dirigenza biancorossa e il presidente Manuel Rui Costa stanno valutando diverse alternative per la guida tecnica e dare subito una sferzata al campionato della squadra lusitana. C’è un nome in prima fila nelle idee di Benfica: quel Bruno Lage che ha già allenato dal 2019 al 2020 le ‘Aquile’ e che è al momento senza panchina dopo la fine dell’avventura in Brasile alla guida del Botafogo. Lange è il prescelto dei dirigenti e di Rui Costa – stando al quotidiano ‘OJogo’ – e presto il Benfica potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore.

Panchina Milan, niente Benfica per Allegri: Lage il prescelto di Rui Costa

Negli ultimi giorni erano spuntate anche le opzioni Massimiliano Allegri e van Bommel per guidare il Benfica, ipotesi però subito affievolitesi nelle riflessioni della dirigenza biancorossa.

L’allenatore italiano era stato accostato al Benfica dopo il presunto blitz del suo agente a Lisbona e rimane in orbita Milan nel caso in cui dovesse precipitare la situazione di Fonseca dopo la sosta, considerando l’inizio di stagione decisamente sotto le attese del ‘Diavolo’. Allegri è fermo dallo scorso giugno dopo il divorzio burrascoso dalla Juventus ed è a caccia di una nuova sfida per ripartire in panchina. Che, a meno di sorprese, non sarà appunto il Benfica che è intenzionato a ripartire da Lage dopo l’esonero di Schmidt. Il tecnico di Setubal ha un’impostazione tattica simile al tedesco e inoltre gode della fiducia del presidente Rui Costa.

Adesso il Benfica, prima dell’ufficialità, starebbe riflettendo sulla durata del contratto di Lage: se proporgli un accordo fino al termine della stagione in corso, o un biennale che terminerebbe nel giugno 2026. La scelta, comunque, sembra ormai fatta: niente Allegri per il Benfica, panchina che sarà affidata invece a Lage.