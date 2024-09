Milan, Theo Hernandez e Leao sotto accusa: “Questa è una vergogna”

Quanto successo all’Olimpico sta avendo strascichi pesanti in casa Milan, Theo Hernandez e Leao in discussione: “Delegittimazione”

Due giorni dopo, ancora si discute di quanto successo sul campo dell’Olimpico. Il gesto di Theo Hernandez e Leao, che hanno deciso di non prendere parte al cooling break insieme al resto della squadra, ignorando così le indicazioni di Paulo Fonseca, hanno scatenato grandi polemiche.

La partenza dei rossoneri in Serie A non è certo delle migliori e, tra le big, il Milan appare come la squadra in maggiore difficoltà e più indietro nel mostrare una sinergia tra giocatori e allenatore. Una situazione che non aveva certo bisogno di vedere aggiungere anche questa polemica. Tutto è partito dalla scelta di Fonseca di escludere Theo Hernandez e Leao dai titolari, dopo le prime due prestazioni insufficienti. Il comportamento dei due giocatori ha portato a nuove pesanti critiche.

Di Canio contro Leao e Theo Hernandez: “I compagni li devono attaccarli al muro”

Anche negli studi di Sky Sport, al termine delle gare delle 20.45 di domenica sera, si sono affrontati i principali temi della giornata appena conclusa: non solo Inter e Juventus, ma anche e soprattutto il caso Milan.

Paolo Di Canio, in particolare, ha commentato duramente il comportamento dei due giocatori simbolo dei rossoneri: “Se succede al dopolavoro, ai miei amici che stiamo cazzeggiando a giocare, con la pancia, e uno si mette lì gli si dice ‘Ao, vieni qua che stiamo parlando’, tra di noi che si paga 10 euro il campo. Questa è una vergogna, il capitano. Delegittimazione. I compagni dovrebbero attaccarli al muro, con i cazzottoni”. Parole pesanti che arrivano da uno che negli spogliatoi ci ha passato tanti anni e molto spesso anche con l’etichetta del leader, e che mostra ancora di più il livello di emergenza che è attivo in casa Milan in questo momento.