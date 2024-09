Lesione grave alla caviglia, fuori fino a Real Madrid-Milan di Champions

Lesione alla caviglia, rimarrà fuori fino a Real Madrid-Milan di Champions League e non solo. Le condizioni del calciatore

Arriva un brutto stop per il centrocampista in questo avvio di stagione. Come comunicato dal club, il giocatore ne avrà per diversi mesi e salterà anche le sfide di Champions League.

Il Real Madrid ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale le condizioni di Dani Ceballos, uscito per infortunio nel secondo tempo di Real Madrid-Betis. Il centrocampista ha riportato una distorsione di terzo grado che interessa i legamenti della caviglia destra.

Questa la nota dei Blancos: “Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Dani Ceballos dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una distorsione di terzo grado che interessa i legamenti della caviglia destra. Evoluzione in sospeso”. In Spagna si parla di diversi mesi di stop che, se confermati, farebbero saltare a Ceballos anche i match di Champions League contro Milan e Atalanta. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni per chiarire i tempi di recupero.