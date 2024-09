Lazio come la Roma, arriva uno svincolato per Baroni

Possibile rinforzo dagli svincolati anche per la Lazio di Baroni. Trattativa già avviata, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato in entrata della Lazio non è ancora concluso. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club biancoceleste del patron Lotito potrebbe pescare anche dagli svincolati.

La dirigenza della Lazio sembra intenzionata a regalare un altro rinforzo a Baroni ed avrebbe messo nel mirino Yazici.

“Io lavoro sul campo, ma effettivamente ci sono state delle situazioni. Casale veniva da un’annata difficile, io gli ho dato fiducia e c’è stato un momento in cui il ragazzo sentiva la necessità di cambiare aria. Per il resto io lavoro per migliorare la rosa, i ragazzi che ho. Uno dei primi obiettivi che deve avere un allenatore è valorizzare i singoli, ma io sono contento della rosa”, ha dichiarato Baroni dopo la chiusura del mercato. Lotito, però, potrebbe piazzare ancora un colpo in entrata.

Calciomercato Lazio, trattativa per Yazici: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, la Lazio sarebbe in trattativa con Yusuf Yazici, trequartista turco 27enne che in estate si è svincolato dal Lille.

La dirigenza biancoceleste sta seguendo il calciatore da tempo ed ora sarebbe pronta ad accelerare per la firma a parametro zero. Dopo la Roma, che ha accolto l’ex Atletico Madrid Hermoso, anche la Lazio di Baroni potrebbe presto pescare dal mercato degli svincolati.