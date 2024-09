Juve, prime critiche per Thiago Motta: “Pensa che siano tutti uguali”

Primo stop stagionale per la Juventus, che contro la Roma non va oltre lo 0-0 e prime critiche per Thiago Motta: “Presuntuoso”

La sfida tra Juventus e Roma non è stata ad alto tasso di spettacolo, con le due squadre che sono ancora dei cantieri aperti e con tanti nuovi innesti che devono ancora inserirsi, e le reti sono rimaste inviolate all’Allianz Stadium.

Anche per Mister Thiago Motta, inondato di elogi nelle prime due partite, sono arrivate le prime critiche e i primi appunti riguardo ad alcune sue scelte. Del match contro i giallorossi di Daniele De Rossi ne hanno parlato anche ai microfoni di Radio Radio, con Roberto Pruzzo che ha dichiarato: “Partita sprecata. Tra un mese e mezzo avremmo potuto assistere ad una bella partita, invece è stata una gara soporifera”. Poi sono arrivate le critiche per l’allenatore della Juventus.

Juve-Roma, Thiago Motta criticato: “È presuntuoso”

L’ex bomber della Roma non ha esaltato il club capitolino per il risultato: “Uno 0-0 con la Juve che si presenta con 5 Under23”. E la risposta immediata di Nando Orsi ha colpito Thiago Motta: “Quella è la presunzione dell’allenatore, che pensa che tutti i giocatori sono uguali, ma invece non sono tutti uguali”.

Poi Roberto Pruzzo ha proseguito: “Secondo me la gente si è addormentata davanti al televisore. La Roma è andata lì per non prenderle, con la Juve che ripeto si è presentata con 5 Under23 e il risultato è stato giusto”. E Nando Orsi ha contro-risposto: “Noi osanniamo Thiago Motta che mette Savona e Mbangula e invece non diciamo niente a De Rossi che mette Pisilli e Soulé. Non diciamo che anche De Rossi ha fatto delle scelte coraggiose ed è stato ripagato. La Roma stava sull’orlo della crisi e De Rossi è riuscito ad uscirne discretamente contro la Juve che le aveva vinte tutte”. Due facce della stessa medaglia, di uno 0-0 che fa parte del percorso di crescita che stanno affrontando le due squadre.