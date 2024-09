Inter, operazione Barella: i tempi di recupero del centrocampista

Le ultime Inter news registrano l’operazione al naso di Barella. I tempi di recupero del mediano di Inzaghi e della Nazionale

Niente Nations League per Nicolò Barella. Reduce dal bellissimo gol che ha contribuito al largo successo 4-0 contro l’Atalanta in Serie A, il centrocampista sardo non è stato convocato dal ct Azzurro Luciano Spalletti per potersi sottoporre ad intervento chirurgico.

Il sito ufficiale dell’Inter ha pubblicato un comunicato per rendere noto che “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana”. Potrebbe quindi essere a disposizione di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato in programma il prossimo 15 settembre in trasferta contro il Monza.