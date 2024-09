Contatti con Tuchel e inizio horror: decisione presa sull’esonero

Avvio di stagione bruttissimo per il Manchester United. Le ultime sulla panchina di Erik ten Hag

È iniziata ancora una volta col piede sbagliato l’annata del Manchester United, che nonostante la conferma in panchina di ten Hag e l’arrivo di una serie di nuovi acquisti continua a faticare in Premier League dove ha raccolto appena tre punti nelle prime tre uscite.

I Red Devils sono peraltro reduci da due ko di fila, l’ultimo dei quali netto per 3-0 per mano dei rivali del Liverpool. Un autentico disastro che continua quindi a tenere col fiato sospeso la tifoseria di una della società più storiche dell’intero panorama inglese. L’avvio di stagione ha peraltro rimesso in discussione l’operato di ten Hag, il cui contratto era stato rinnovato proprio in estate, certificando la fiducia da parte della proprietà nei suoi confronti.

I risultati però latitano e le certezze iniziano a vacillare. A fare il punto della situazione ci ha pensato ‘Football Insider’ che ha evidenziato come prima del prolungamento il club britannico abbia parlato anche con l’ex allenatore del Chelsea e del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, per poi decidere di tenere ten Hag.

Calciomercato Manchester United, avevano contattato Tuchel: ten Hag resta

Un nome quello di Tuchel che è ancora in attesa di nuova panchina, e che spesso è stato accostato a diversi club europei, Milan compreso.

Lo United ha però optato per la conferma di ten Hag, il quale però è chiamato ad un pronto cambio di registro per provare a dare slancio ad un progetto che da anni fatica a decollare. Secondo la stessa fonte britannica, al netto dei risultati negativi di queste prime settimane, l’olandese non corre alcun rischio di un licenziamento immediato.

A dispetto dell’avvio horror e dell’ultima umiliazione subita per mano del Liverpool, al 54enne ex Ajax verrà concesso tempo fino alla fine di novembre e all’inizio di dicembre per risollevare la squadra. Nessun esonero durante la sosta quindi per ten Hag, che continuerà a guidare il Manchester United col chiaro compito di riportare quanto prima i ‘Red Devils’ ai fasti di un tempo.