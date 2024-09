Bove, da Tiago Pinto a Dybala: ondata d’affetto incredibile dopo il saluto alla Roma

La cessione di Edoardo Bove alla Fiorentina ha scatenato migliaia di messaggi d’amore da parte dei tifosi, ma anche di ex compagni e dirigenti come Pinto e Sabatini

Il calciomercato della Roma si è chiuso con il colpo Hermoso, arrivato oggi nella capitale a mercato chiuso visto lo status di svincolato. Anche se, con l’uscita di Smalling ormai dietro l’angolo, potrebbe vestire a breve la maglia giallorossa anche Mats Hummels. L’ultimo giorno ufficiale di trattative, però, ha fatto vivere una serie incredibilmente lunga di emozioni, contrastanti, ai tifosi romanisti. La preoccupazione e la perplessità per l’affare Danso, la confusione su Djaló, la gioia per l’arrivo di Kone e Saelemaekers.

Ma anche e forse soprattutto la partenza di Edoardo Bove, un po’ nostalgica, di fretta nelle ore del caos giallorosso. Prima il Nottingham, poi l’Eintracht nelle ultime ore, fino al ritorno di fiamma con la Fiorentina che non lo ha mai realmente mollato. E alla fine se l’è assicurato, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di condizioni legate alle presenze. Un’altalena di emozioni, come l’ha definita il suo agente Diego Tavano. Ma l’addio, o magari l’arrivederci, di Bove ha scombussolato l’ambiente romanista, che ha perso un simbolo, un figlio di Roma, un ragazzo che ha sempre pensato solo a questi colori per il suo futuro, sperando fino all’ultimo di restare. Ma per lui non c’era più spazio, nonostante il rinnovo firmato a dicembre 2023. “Io e i tifosi meritavamo un altro finale, dispiace per come è finita ma ringrazio tutti i romanisti”, le parole deluse di Edoardo intercettato alla stazione Termini. “Con me ha giocato meno che con Mourinho, voleva più spazio e io non l’ho trattenuto“, ha spiegato Daniele De Rossi in conferenza stampa. Una scelta chiara (per lui zero minuti in due partite), che però non è stata condivisa neanche un po’ dai tifosi.

Che da un paio di giorni hanno inondato Bove – e il suo procuratore – di messaggi d’affetto sui social, amareggiati per la cessione di un ‘core de Roma‘ e un calciatore cresciuto molto e con margini ancora importanti. Soprattutto potenzialmente molto utile in vari moduli, con De Rossi che ancora non ha trovato quello definitivo. E dotato di quella gamba, determinazione e fame che l’allenatore da tempo ripete di desiderare per la sua squadra.

Non solo tifosi, da Pinto a Dybala e Sabatini: migliaia di like e messaggi d’affetto per Bove

Il post emozionato ed emozionante di Edoardo con cui ha salutato i giallorossi ha scatenato un mare di messaggi commossi, di lacrime. Bove da bambino a uomo, cambiavano le maglie e gli stemmi, mai i colori e il nome impresso. Dodici anni di amore. Che hanno colpito tutti, tifosi e non solo. Nei commenti – quasi 12mila – è arrivato l’abbraccio di tanti compagni, presenti e passati: Dybala, Calafiori, l’amico fraterno Flavio Cobolli, un commosso Huijsen, Missori, Pisilli, Volpato, Kumbulla, Lorenzo Colombo, l’in bocca al lupo del ‘Principe’ Giannini e di Houssem Aouar. Anche l’ex gm Tiago Pinto ha lasciato un cuore a Edoardo, così come Walter Sabatini. E poi i like di Soule, Baldanzi, Llorente, Solbakken, Kristensen, Fazzini, Pagano, Dahl e Ndicka tra i circa 140mila. Anche al post con la maglia della Fiorentina, perché anche loro tifano per lui come, in fondo, tutti i tifosi giallorossi.

Apprezzatissimo a Trigoria, è entrato nel cuore di tutti, anche di chi alla Roma ci ha passato solo pochi mesi. Come Azmoun, Angelino e Dovbyk. Particolarmente sentiti anche i messaggi di stelle del cinema italiano come Alessandro Roia: “Meritavi più rispetto, lupo per sempre”. E Luca Zingaretti: “Hai ragione, noi meritavamo qualcosa di meglio che vederti andare via. Grazie per quello che sei, grazie per quello che hai dato. Io coltivo la speranza, e con me migliaia di tifosi, di vederti tornare in giallorosso! Grazie Edo!” Con la Fiorentina cercherà di dimostrare che la Roma ha fatto un errore, di vivere altri momenti come quello incredibile del gol col Bayer che ha portato la suadra di Mourinho in finale di Europa League. E Palladino da sempre lo apprezza in maniera particolare: “Gli auguro di diventare fortissimo e spiccare il volo, merita di arrivare in Nazionale”, ha aggiunto De Rossi ieri. Poi chissà cosa riserva il futuro: “E comunque è in prestito, non è ancora detto nulla”. Di certo il popolo romanista ha già detto la sua.