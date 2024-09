Roma, non solo Hermoso: l’addio di Smalling apre le porte a Hummels

In entrata e in uscita la Roma si sta preparando a definire ufficialmente nuove operazioni per il reparto difensivo. Hermoso sta per atterrare in città

Sebbene il fischio d’inizio della gara di Torino sia sempre più vicino, in casa Roma a tenere banco sono ancora le questioni di mercato. Dopo aver visto sfumare l’affare Danso e una volta memorizzata l’evolvere della situazione Djaló, i giallorosso hanno definito la trattativa per Hermoso.

Il difensore spagnolo, che a minuti arriverà all’aeroporto di Fiumicino, con ogni probabilità non sarà l’unico volto nuovo nella batteria di centrali che Ghisolfi intende completare al più presto. Sebbene sia stato convocato per il match contro la Juventus, infatti, Chris Smalling ha accettato l’offerta dell’Al-Fahya e volerà in Arabia. Il difensore centrale inglese, che aveva già ammorbidito la sua posizione nei giorni scorsi, si appresta dunque a salutare la Roma. Dal canto loro, i giallorossi hanno le idee molto chiare su come rimpiazzare il difensore inglese.

Proseguono infatti i contatti con l’entourage di Hummels: sebbene non sia arrivata ancora la fumata bianca definitiva, la trattativa per il trasferimento dell’ex centrale del Borussia Dortmund in giallorosso procede spedita e potrebbe registrare significative novità a stretto giro di posta. Smalling out, Hermoso e Hummels in: la strada è ormai tracciata.