Riecco Balotelli, firma da svincolato e torna in Italia

Mario Balotelli fa parte degli svincolati che possono ancora firmare per una nuova squadra: possibile ritorno in Italia

L’ultima stagione non è stata certamente da ricordare: sedici apparizioni e sette gol, con tante assenze per un’operazione al ginocchio. Nonostante i 34 anni, Mario Balotelli non si sente ancora pronto per appendere gli scarpini al chiodo e potrebbe ripartire in una nuova squadra.

L’attaccante, reduce dall’esperienza in Turchia con l’Adana Demispor, è attualmente svincolato e potrebbe quindi firmare per un club anche a mercato chiuso. È quello che il calciatore nato a Brescia vorrebbe fare ed è per questo che è alla ricerca del progetto giusto. Un progetto che potrebbe riportarlo in Italia, con due squadre che potrebbero essere interessate alle sue prestazioni.

Serie A e Serie B i due campionati che potrebbero accogliere nuovamente Balotelli, con due squadre che non sono riuscite a trovare un attaccante nell’ultima sessione di mercato. Così uno svincolato potrebbe essere la soluzione che toglie le castagne dal fuoco e Balotelli potrebbe essere la figura giusta.

Almeno questo è quello su cui stanno riflettendo Monza e Palermo, le due compagini che, stando a ‘ilovepalermocalcio.com’, starebbero pensando a ‘super Mario’ per completare il pacchetto arretrato.

Monza o Palermo per Balotelli, tentazione super Mario

Il Monza è alla ricerca di un centravanti che possa alternarsi con Petagna e Djuric, attuali attaccanti centrali nello scacchiere tattico di Nesta: per Balotelli sarebbe un ritorno, considerato che ha già giocato in Brianza nel 2021-2022.

Ma ha bisogno di una punta anche il Palermo, città natale del 34enne che non ha mai nascosto il desiderio un giorno di vestire la maglia rosanero. Potrebbe accedere presto se dalla Sicilia dovessero decidere di rompere gli indugi, affiancando a Brunori un altro attaccante che, se al meglio della condizioni psicofisica, potrebbe fare bene in Serie B.