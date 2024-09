“Pagliacci”: scoppia il caso, Juventus-Roma si tinge di giallo

Grandi polemiche dopo pochi minuti di Juventus-Roma: le decisioni di Guida fanno discutere, accuse durissime

Big match della terza giornata di Serie A allo ‘Stadium’: la Juventus ospita la Roma, due squadre che sono arrivate a questa partita in maniera molto differente. Cerca di continuare a punteggio pieno la squadra di Motta, mentre De Rossi è alla ricerca della prima vittoria.

La partita è iniziata però all’insegna della polemica per alcune decisioni prese dall’arbitro Guida: pronti-via, ecco l’ammonizione a Fagioli, mentre qualche minuto più tardi non è arrivato il giallo a Cristante, colpevole di aver trattenuto a lungo Vlahovic. Una situazione che ha fatto scatenare i tifosi che sui social hanno urlato ai ‘due pesi e due misure’, tirando in ballo anche la ‘MarottaLeague’.

Polemiche forti con anche un paio di interventi di Pistilli: anche in questo caso piovono critiche contro il direttore di gara.

Juventus-Roma, Guida nel mirino: “Due pesi e due misure”

L’arbitro Guida finisce quindi nel mirino dei tifosi ed è accusato di non adottare un metro di giudizio uniforme con i sostenitori bianconeri che si ritengono danneggiati dal suo operato.

Ecco alcuni tweet:

Quindi trattenuta ripetuta e continuata su Vlahovic non è giallo, pagliacci #MarottaLeague — Avv.Bianco.Nero (@Avv_Bianco_Nero) September 1, 2024

L’ammonizione a Fagioli sì ma a Cristante no#JuveRoma — Francesco (@franpiace) September 1, 2024

#JuveRoma sto arbitro ci sta fischiando la qualunque contro ahahaha e il fallo su Vlahovic , reitera, senza possibilità di prendere la palla, niente giallo — Andrea (@460461Andre) September 1, 2024

Cristante ancora un po’ gli rubava pure il portafoglio a Vlahovic #JuveRoma — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) September 1, 2024

Cristante graziato da Guida, era giallo netto.

E lui un paracarro#JuveRoma — ApocaFede (@DrApocalypse) September 1, 2024

Non capisco. Non è “ mandatory “ / codificato anche l’abbraccio convinto di #Cristante si #Vlahovic ?!! Sempre due pesi e due misure #JuveRoma — MK (@73Kalle) September 1, 2024