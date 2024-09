Lutto nel calcio, addio a Bamba a 39 anni

Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore Sol Bamba si è spento a soli 39 anni

Aveva iniziato la sua carriera da allenatore solo lo scorso luglio, ma un malore gli ha impedito di proseguire la sua carriera e soprattutto se l’è portato via per sempre.

Il calcio piange Souleymane Bamba, per tutti Sol, ex difensore centrale oggi tecnico dell’Adanaspor in Turchia. Bamba, classe 1985, si è spento a soli 39 anni. Nato a Parigi, cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, con cui aveva esordito nel calcio professionistico, aveva poi scelto di giocare per la Costa d’Avorio, con cui aveva collezionato un totale di 46 presenze. Da sottolineare l’amaro secondo posto alla Coppa d’Africa 2012 e le partecipazioni sia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 chiusa ai quarti di finale, sia a due edizioni della Coppa del Mondo, nel 2010 in Sudafrica e nel 2014 in Brasile. La sua carriera si è concentrata soprattutto in Gran Bretagna. Dal Dunfermline, all’Hibernan, dal Leicester, al Cardiff City, fino al Middlesbrough. Nel mezzo esperienze in Turchia al Trabzonspor e anche in Italia, al Palermo, con cui ha collezionato una sola presenza.

Nel gennaio 2021 il Cardiff City aveva annunciato che il calciatore si era ammalato di linfoma non Hodgkin e aveva iniziato a sottoporsi a cicli di chemioterapia. A maggio aveva affermato di essere guarito. Dopo la carriera professionistica, chiusa a gennaio 2023, Bamba, era rimasto nel mondo del calcio come allenatore in seconda del Cardiff City. Da luglio aveva accettato di guidare l’Adanaspor, nella seconda divisione turca, in quella che sarebbe stata la sua prima esperienza da capo allenatore. Venerdì però è stato colto da un malore ed è stato subito trasportato in ospedale. Il giorno dopo, purtroppo, non ce l’ha fatta.