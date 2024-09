La grande scalata di Jasmine Paolini: può centrare un record storico per l’Italia

Jasmine Paolini continua a stupire l’Italia e il mondo: dagli US Open può arrivare un grande record per la tennista italiana

Tutti parlano di Jannik Sinner, a volte anche di Lorenzo Musetti, ma nessuno ha più intenzione di ignorare la meravigliosa stagione di Jasmine Paolini. La tennista italiana, che ha conquistato anche l’oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio femminile insieme a Sara Errani, è ora impegnata agli US Open e non ha alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore.

Nei grandi Slam, sempre avere sempre la qualità per arrivare fino alla fine, e in effetti ci sta riuscendo con una continuità impressionante, visto quanto fatto al Roland Garros, a Wimbledon e anche ai Giochi Olimpici, appunto. Ma attenzione anche a quanto sta accadendo agli US Open e che potrebbe sugellare una stagione epica per la tennista.

Infatti, si è qualificata per il quarto turno degli US Open 2024, mettendo a referto già 240 punti dall’inizio del torneo per il ranking WTA. Basta pensare che lunedì scorso si trovava al quinto posto, ora è già al quarto virtuale e le cose potrebbero andare anche meglio alla fine della rassegna americana. Le soddisfazioni potrebbero non essere finite per Paolini e per tutti i suoi tifosi.

La grande scalata di Paolini: può subito diventare la numero tre al mondo

Il prossimo impegno contro Muchova potrebbe già essere molto importante per Paolini, ma non decisivo per diventare la numero tre al mondo. Per raggiungere questo risultato, infatti, Paolini dovrebbe innanzitutto arrivare almeno in semifinale e sperare che né Jessica Pegula né Coco Gauff vadano avanti fino alla finale.

E poi ci sono da considerare anche Sabalenka e Zheng, anche loro agli ottavi. Riepilogando la situazione: se Paolini dovesse vincere il torneo americano allora sarebbe certa di diventare almeno la numero tre al mondo, se dovesse arrivare in finale sarebbe certa del quarto posto nel ranking Atp.

È naturale che l’oro olimpico si sta guadagnando a grandi passi un posto nella storia del tennis italiano. Anche se alla fine degli US Open si piazzasse al quarto posto, andrebbe anche ad eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta nel 2011, dopo gli Australian Open.