Casse svuotate: “C’è una spina in più per il Napoli e Conte”

Il Napoli ha speso 150 milioni di euro sul mercato, senza però cedere Osimhen che resterà per il momento da separato in casa nella rosa di Antonio Conte

Alla fine Victor Osimhen è rimasto al Napoli. Niente Arabia Saudita e Chelsea per l’attaccante nigeriano, separato in casa nella rosa di Antonio Conte.

Sembrava praticamente fatta per il trasferimento all’Al-Ahly di Osimhen per un contratto quadriennale da 140 milioni di euro complessivi tra costo del cartellino e ingaggio. Al Napoli sarebbero andati circa 75 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis ha rilanciato pretendendo un’offerta più alta da parte dei sauditi, che infastidì hanno mollato la presa sull’ex Lille. Sfumato anche un possibile passaggio al Chelsea, che non ha trovato l’accordo con Osimhen.

Calciomercato Napoli, scelta sbagliata: niente cessione per Osimhen

Sulla delicata vicenda è intervenuto anche Paolo Bargiggia, lanciando una frecciata al Napoli: “Quando giudicavo sbagliata la scelta di De Laurentiis di non cedere Osimhen la scorsa estate e in tanti, poco attenti, mi criticavano. Una spina in più sulla strada del rilancio del Napoli che ha svuotato le casse con un mercato costosissimo“, sottolinea il giornalista su X.

Il Napoli in entrata ha speso infatti quasi 150 milioni di euro, incassando però solo 12 milioni in entrata. Cifra non paragonabile rispetto alle risorse impiegate per gli acquisti e sul quale pesa inevitabilmente la mancata cessione di Osimhen. Il nigeriano ha un ingaggio pesantissimo da 10 milioni di euro nel rinnovo firmato lo scorso dicembre fino al 2026 e resterà fuori rosa nei piani di Antonio Conte.