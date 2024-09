Caso cooling break – Milan, Maignan prende posizione: il messaggio è chiaro

Ecco il gesto chiaro di Mike Maignan dopo il caso del cooling braek. Il portiere esce allo scoperto: il messaggio è inequivocabile

Il cooling break della discordia. Sta facendo ancora discutere quanto successo ieri all’Olimpico, durante Lazio-Milan, con Theo Hernandez e Rafa Leao che non si sono avvicinati alla panchina, come fatto da tutto il resto della squadra, durante la pausa.

Social e giornali nelle ore successive così non hanno parlato di altro. Il Milan ha provato a far rientrare il caso, con le dichiarazioni del difensore a Milan Tv: “Eravamo entrati da due minuti. Non c’è nulla contro l’allenatore e la squadra. Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. La gente parla dice cose non vere. Io e Rafa siamo con la squadra. Quello è l’importante”. Dichiarazioni che non hanno convinto molto, con i tifosi che così hanno deciso di dividersi, schierandosi chi con Theo Hernandez e Rafa Leao, chi contro i due campioni.

Milan, Maignan si schiera: il messaggio è inequivocabile

Una presa di posizione, che sembra averla presa, anche Mike Maignan. Il francese è un leader silenzioso del Milan, che parla non davvero quasi mai, ma che pochi minuti fa ha voluto dire la sua.

Niente parole, ovviamente, ma una foto postata sulle proprie storie di Instagram che immortale il portiere insieme a Theo Hernandez. Una foto accompagnata da due cuori, uno rosso e uno nero. Pochi dubbi sull’interpretazione del messaggio: Maignan sta dalla parte del terzino e lo ha voluto comunicare a tutti.