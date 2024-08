La sentenza FIFA riscrive il mercato: squalifica choc e affare saltato

La presa di posizione non è tardata ad arrivare e rischia di cambiare in maniera definitiva le loro strategie di mercato. Interviene la FIFA: i dettagli

Tra poche ore si chiuderà ufficialmente una sessione estiva di calciomercato che sta vedendo protagoniste le big di Serie A fino all’ultimo. I colpi di scena anche sullo scacchiere internazionale, però, sono sempre dietro l’angolo. Sotto questo punto di vista, infatti, un affare di mercato sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento della FIFA.

A riferirlo è Tyc Sports, che spiega come il San Lorenzo debba fare i conti con una nuova squalifica sul fronte calciomercato. A comminare la sanzione al club argentino sarebbe stata la FIFA: la ragione della squalifica sarebbe da ascrivere ai termini dell’accordo di pagamento per la definizione della trattativa per l’acquisto di Tito Formiliano. Non avendo rispettato i termini per il pagamento di una tranche dell’affare, il San Lorenzo sarebbe andato incontro alla clamorosa sentenza da parte della massima autorità calcistica internazionale.

Stangata FIFA, blocco del mercato per il San Lorenzo: ecco cosa è successo

Si tratta chiaramente di un provvedimento che ridisegna le strategie di mercato del club di Buenos Aires, che nei giorni scorsi aveva avviato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo per Muniain. Lo spagnolo, alla ricerca di un nuovo progetto cono il quale potersi rimettere in gioco, era stato accostato in tempi e in modi diversi al San Lorenzo che, però, non aveva ancora affondato il colpo.

Complice l’importante presa di posizione da parte della FIFA, però, il San Lorenzo sarà inevitabilmente chiamato a rivedere in corsa le sue priorità. Da capire, però, se ed eventualmente in che modo ci saranno i presupposti per un eventuale ricorso da parte della compagine argentina. I prossimi giorni, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisivi sotto questo punto di vista.