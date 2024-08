Grave lutto nel mondo del calcio: è morto dopo un incidente stradale

Un grave lutto ha lasciato attonito il mondo del calcio nelle ultime ore: un calciatore è morto dopo un terribile incidente stradale, cosa è successo

Il calcio vuol dire spesso ambizione, la volontà di essere uno dei pochi a farcela, tentarci fino alla fine e magari entrare nel mito. La storia che vi raccontiamo oggi, però, non è quella di chi ce l’ha fatta, ma purtroppo di una vita spezzata. Nel corso degli anni, ne abbiamo visto di tutti i colori sul campo da gioco e non solo.

Stavolta, non ce l’ha fatta un ragazzo di 26 anni, molto amato nella sua comunità e che è riuscito con il tempo a farsi rispettare e volere bene da tutti, senza se e senza ma. Per questo, ora dargli l’ultimo saluto è costato molto dolore a tutti. Ma andiamo con ordine. Stiamo parlando di Fily Keita, un calciatore originario del Mali che è deceduto in seguito a un incidente stradale.

Lutto nel mondo del calcio: se ne va dopo un incidente stradale

Keita non era solo impegnato sul campo con lo Spezia Calcio Popolare, ma era anche un volontario della Croce Rossa di La Spezia. Inoltre, giocava da tre stagione proprio nel campionato di Seconda Categoria, portando il suo contributo e grandi sorrisi sul campo e fuori.

Un grave incidente stradale gli ha stroncato la vita a 26 anni, e la sua società ha scelto di ricordarlo così su Facebook: “Ti vogliamo ricordare cosi, sorridente dopo una vittoria. Ciao Fily, eternamente uno di noi!“. E siamo certi che sarà così, dato che il cordoglio di tutta la comunità non è mai mancato