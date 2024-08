Gasperini ammette: “È stato orribile. Non so quando rientra Zaniolo”

L’Atalanta deve inchinarsi all’Inter nell’anticipo di San Siro: le parole di uno sconsolato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Partita senza storia al Meazza, con l’Atalanta annichilita dai campioni d’Italia dell’Inter. I padroni di casa calano il poker e non danno scampo alla squadra di Gian Piero Gasperini.

L’allenatore orobico, accolto come in altre occasioni dagli insulti della Curva Nord di casa, analizza la pesante sconfitta di San Siro in conferenza stampa: “L’approccio dei due tempi è stato pesante, hanno determinato il risultato. Prendere due gol così nel primo tempo è stato orribile. Oggi eravamo in difficoltà numerica come organico in difesa. Perdiamo nettamente, dopo la sosta dobbiamo ricostruire questa squadra perché siamo un po’ raffazzonati”.

Gasperini spiega le difficoltà incontrate di fronte ai campioni d’Italia: “L’Inter ha una velocità che ci dà fastidio. Hanno inserimenti e capacità di tiro, sono caratteristiche che hanno reso forte l’Inter in questo periodo. Negli ultimi anni è diventato per noi difficile tenere testa alla velocità dei loro attaccanti. Ederson? Ha bisogno di trovare una condizione ottimale, resta sempre un giocatore molto affidabile. Lookman è tornato ieri in gruppo e ho scelto De Ketelaere come cambio dalla panchina”. Infine sulle condizioni di Zaniolo, scommessa per il momento persa da Gasperini come ha evidenziato alla vigilia lo stesso allenatore: “Faccio fatica a fare una previsione sul suo rientro“.

Inter-Atalanta, Bellanova in conferenza: “Il Torino ormai è il passato”

Sulla rivoluzione dopo il mercato estivo: “Nella mia carriera ho sempre dovuto rifare le squadre. Molto probabilmente questo non era previsto, neanche la società pensava di cambiare così tanto. Mi dispiace che ci sia la sosta adesso perché in tanti andranno via e saremo in pochi ad allenarci. La squadra è un po’ intaccata nel morale e dobbiamo ripartire”.

🗣️ #InterAtalanta – #Bellanova in conferenza: “L’addio al #Torino? I miei pensieri dopo stasera vanno altrove, devo solo ringraziare Cairo e il Torino per quello che mi hanno dato. Ormai è il passato e devo pensare solo al presente” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/cN2VdfaFo0 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 30, 2024

In conferenza dal Meazza ha parlato anche Raoul Bellanova, che è ritornato sul suo addio al Torino: “Dopo questa sera e il 4-0 i miei pensieri vanno altrove. Io devo solo ringraziare Cairo e il Torino per quello che mi ha dato. Adesso sono qui e devo cercare di fare meglio rispetto alla prestazione di stasera. Il passato ormai è il passato: devo pensare solo al presente”.