La Curva non perdona: gli insulti a Gasperini durante Inter-Atalanta

Idillio mai nato tra Gasperini e l’Inter, esonerato nel 2011 dai nerazzurri di Milano: i tifosi di casa insultano l’allenatore dell’Atalanta durante la sfida del Meazza

Un amore mai sbocciato, finito anzi malissimo quello tra l’Inter e Gian Piero Gasperini, esonerato dal patron Moratti nel 2011 dopo appena cinque partite ufficiali.

L’allenatore dell’Atalanta, com’era successo anche in precedenza al suon ritorno da avversario nella San Siro nerazzurra, è stato insultato dalla Curva Nord dell’Inter poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Dal settore più caldo interista sono partiti i cori contro l’allenatore di Grugliasco: “Gasperini figlio di b…”, ripetuto a più riprese dagli ultras dei nerazzurri di casa. Gasperini è rimasto impassibile in panchina, continuando a dare indicazioni ai suoi giocatori. Serata finora da dimenticare per l’Atalanta e il proprio allenatore, con la ‘Dea’ sotto di due reti dopo appena dieci minuti in virtù dell’autogol di Djimsiti e della perla firma da Barella.

Momento non facile questo per i neocampioni dell’Europa League, sconfitti in casa del Torino nella scorsa giornata di campionato e che devono far fronte a una situazione di emergenza con diversi giocatori ai box. Senza contare, inoltre, il caso Koopmeiners che alla fine si è accasato alla Juventus dopo le scintille con i bianconeri e la rabbia dei tifosi bergamaschi nei confronti del centrocampista olandese.