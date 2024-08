Fonseca fa fuori Theo Hernandez e Leao: l’annuncio dell’allenatore

Fonseca esclude Theo Hernandez e Leao per Lazio-Milan: il tecnico rossonero ha spiegato così la sua scelta

Fa rumore la doppia esclusione di Fonseca per Lazio-Milan. L’allenatore rossonero ha mandato in panchina Theo Hernandez e Leao per il big match dell’Olimpico.

Una scelta fortissima che, ai microfoni di ‘DAZN’, l’ex Roma ha spiegato così: “Theo Hernandez e Leao? Magari le persone la vedono come una punizione. Mai sarà una punizione, è una scelta per questo tipo di partita. È vero che Theo non è ancora al meglio fisicamente. Ho parlato con entrambi i giocatori spiegando la scelta, fatta in funzione della partita e del momento”.

Infine, sulla partita: “Siamo concentrati e abbiamo lavorato per fare una buona partita soprattutto difensivamente. Abbiamo tanti calciatori con qualità e dipende anche da loro. Abraham? Oltre a Morata non abbiamo Jovic. Mi ha detto che si è sempre allenato ed ho deciso di convocarlo subito”.