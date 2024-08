DIRETTA Serie A, Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari | Le formazioni ufficiali! – LIVE

Dopo le gare di ieri, per la terza giornata del campionato di Serie A si sfidano Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari

Ieri si sono giocate le prime due partite della terza giornata del campionato, Venezia-Torino e Inter-Atalanta, mentre il sabato della Serie A si apre con le gare tra Bologna ed Empoli e Lecce contro Cagliari.

I felsinei, guidati in panchina dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano, nei due turni precedenti hanno racimolato un solo punto, pareggio casalingo all’esordio contro l’Udinese, mentre nell’ultima giornata sono stati sconfitti sonoramente allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ dal ritrovato Napoli di Antonio Conte. Di contro, la squadra guidata dal tecnico Roberto D’Aversa è reduce da una clamorosa vittoria conquistata sul campo della Roma di Daniele De Rossi, mentre all’esordio hanno pareggiato tra le mura amiche col rinnovato Monza di Alessandro Nesta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-EMPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson. All. Italiano

EMPOLI (3-4-1-2): (da confermare) Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Torino* e Inter* 7, Juventus 6 punti; Genoa, Parma, Empoli e Udinese 4; Atalanta*, Napoli, Verona, Lazio 3; Fiorentina, Cagliari 2; Bologna, Milan, Monza, Roma, Venezia* e Como 1; Lecce 0.

*una gara in più

Nell’altra partita in programma alle 18.30, si affrontano Lecce e Cagliari. I giallorossi dell’allenatore Luca Gotti arrivano a questo appuntamento con zero punti in classifica, sconfitti in casa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini e lontano dalle mura amiche dai campioni d’Italia in carica, l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoblu di Davide Nicola, invece, hanno conquistato due punti frutto del pareggio all’esordio contro la Roma di Daniele De Rossi e contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas la scorsa settimana. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-CAGLIARI

LECCE (4-2-3-1): (da confermare) Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. All. Gotti

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

