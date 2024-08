Como, clamoroso Varane: fuori dalla lista Serie A e possibile rescissione

Scenario clamoroso quello che può concretizzarsi al Como con Raphael Varane, fiore all’occhiello del mercato dei lombardi

Il calciomercato si è chiuso dopo due mesi molto intensi, con momenti di stanca e sprint incredibili soprattutto nelle prime settimane e nel rush finale. Juve, Roma e Napoli senza dubbio sono state lo specchio di questo andamento. I bianconeri sono partiti con Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio per poi riprendere solo negli ultimi dieci giorni con Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners. La Roma ha cominciato da Le Fée, poi Soule e Dovbyk fino a ieri in cui sono arrivati Kone e Saelemaekers, con il difensore ancora da ingaggiare dagli svincolati. E poi gli azzurri, partiti da Buongiorno per poi chiudere con Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour.

In particolare i partenopei sono stati alle prese con la questione Osimhen, che però è rimasto in rosa. O meglio, in attesa della chiusura del mercato arabo di lunedì, ad ora è solamente sotto contratto ma non nella lista consegnata alla Lega Serie A. Insieme a lui anche Mario Rui. Ma non è l’unica esclusione eccellente e clamorosa in Serie A, venuta fuori proprio dagli elenchi che i 20 club hanno composto e depositato in Lega. Perché in casa Como c’è pure un altro caso totalmente a sorpresa ed è relativo a Raphael Varane. Sì, proprio il grande colpo della società allenata da Fabregas, ambiziosissima. Il francese ex United e Real Madrid, campione del mondo, è stato il fiore all’occhiello di cui però si sono già perse le tracce.

Il classe ’93 ha giocato solo 23 minuti in Coppa Italia contro la Samp, sostituito appunto per un problema al ginocchio. “Lo attendiamo, anche per capire l’entità dell’infortunio e quando potrà essere disponibile, ma per il momento rimarrà a Madrid a curarsi”, ha detto Fabregas in conferenza prima del match di domani sera contro l’Udinese. Varane sarà fuori dalla lista dei convocati, ma per ora è fuori anche dalla lista Serie A dei lombardi. Il discorso, però, è molto più ampio perché il club sta ragionando in maniera importante sul suo futuro, di conseguenza anche sui piani di mercato (leggasi eventuali svincolati). E tra le ipotesi da non scartare c’è anche la rescissione del contratto per il francese arrivato a parametro zero. Uno scenario che sarebbe senza dubbio clamoroso, non senza grande rammarico per quello che era uno dei colpi più suggestivi e affascinanti, oltre che importanti a livello tecnico, della Serie A.