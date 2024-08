Caso De Rossi-giornalista: arriva la dura nota UFFICIALE di Repubblica

Caso De Rossi contro un giornalista: arriva la dura nota UFFICIALE di Repubblica dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore in conferenza stampa

Nella conferenza stampa odierna pre Juventus-Roma, Daniele De Rossi ha attaccato personalmente il giornalista di ‘Repubblica’ Marco Juric, contestando un articolo da lui scritto.

“Alla richiesta di chiarimenti da parte di Juric sull’improvvisa aggressione verbale, l’allenatore ha replicato: “Non puoi pensare che nessuno si stranisca se scrivi una cosa che non è vera”. Legittimando di fatto un’ondata di insulti sui social che stava arrivando proprio in quelle ore contro il nostro reporter – scrive ‘Repubblica’ in un articolo – Tutto ciò costituisce una violazione delle regole che garantiscono la libertà di informazione“.

Questa il comunicato diffuso dal Comitato di redazione di ‘Repubblica’: “Se l’allenatore dell’As Roma Daniele De Rossi non si riconosce in un articolo di Repubblica, ha tutto il diritto di replicare, di dire la sua, eventualmente smentire le notizie riportate. Il confronto, anche conflittuale, tra chi racconta realtà complesse come quella del mondo del calcio professionistico e i suoi protagonisti c’è sempre stato. – conclude la nota – La questione che ci preoccupa è un’altra: Daniele De Rossi dovrebbe evitare di additare cronisti – di qualunque testata – alla pubblica piazza, giustificando gli insulti e compagne di “odio” via social. Mai come in questi tempi occorrono comportamenti che siano “educativi”, soprattutto da parte di chi ha grande visibilità. E non il contrario – Il cdr”.