“Assurdo, si cambino le regole”: Conte vince, ma sbotta dopo Napoli-Parma

Conte vince in rimonta, ma sbotta dopo Napoli-Parma: le parole dell’allenatore azzurro sulla sessione estiva di calciomercato

Il Napoli di Antonio Conte vince in rimonta la pazza partita del Maradona. Gli azzurri festeggiano nel recupero con Lukaku e Anguissa dopo l’espulsione di Suzuki, con il Parma costretto a schierare in porta Delprato.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Antonio Conte ha commentato: “È stata una prestazione di cuore, contro un’ottima squadra. In conferenza avevo avvertito un po’ tutti, questa squadra ha ottimi giocatore, se gli lasci campo quando vai in pressione ti possono fare gol”.

Poi lo sfogo sul calciomercato estivo: “Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre ci sarà da lavorare, adesso iniziamo un pochettino, dopo quest’assurdità del calciomercato. È assurdo che finisca con tre giornate, allenando calciatori che vanno via e ti trovi ad aspettare calciatori che non hai allenato e non sai in che condizioni arriveranno”. E ancora: “Spero si cerchi di cambiare questa regola che è assurda, non lo dico per me ma per tutti, per tutte le squadre diventa difficile. McTominay e Gilmour partiranno per la Nazionale e li avremo la prossima settimana, così diventa difficile”.