Scontri al triplice fischio, maxi squalifica UFFICIALE: saltano diciotto partite

La presa di posizione è finalmente arrivata: il provvedimento ufficiale ha punito il comportamento tenuto al termine della gara. Ecco tutti i dettagli

I maggiori campionati europei sono ormai entrati nel vivo dopo l’iniziale fase di rodaggio: il week-end di Serie A, sotto questo punto di vista, potrà già fornire indicazioni importanti in merito ai primi rapporti di forza. La terza giornata farà infatti da preludio alla sosta delle Nazionali, i cui ‘strascichi’, però, continuano a farsi sentire.

Sebbene la Copa America sia terminata ormai da settimane, infatti, nelle scorse ore è arrivato il provvedimento ufficiale il con il quale la CONMEBOL ha punito sei calciatori coinvolti negli scontri al termine di Uruguay-Colombia. La sfida tra la ‘Celeste’ e i Cafeteros, infatti, vinta dai colombiani grazie al sigillo di Lerma, non era terminata al novantesimo minuto. Una vera e propria rissa ha letteralmente surriscaldato gli animi, con Darwin Núñez che era arrivato a lanciare una sedia verso le tribune. Proprio l’attaccante del Liverpool, tra i più attivi negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio, dovrà scontare una maxi squalifica e sarà costretto a saltare i prossimi cinque impegni ufficiali dell’Uruguay.

Maxi rissa al termine di Colombia-Uruguay: da Nunez a Bentancur, tutte le squalifiche

Ma non è finita qui. Rodrigo Bentacur è stato squalificato per quattro partite e dovrà pagare una multa di 16 mila dollari, mentre José Maria Gimenez, Mathias Olivera e Ronald Araujo hanno ricevuto una squalifica di tre gare ciascuno, oltre che una sanzione pecuniaria di 12 mila dollari. Un totale di 18 turni di squalifica.

Diversi calciatori e membri dello staff dell’Uruguay erano infatti saliti sulle tribune dello stadio Bank of America per affrontare i supporters della squadra avversaria. La CONMEBOL, che si era affrettata a deprecare immediatamente gli episodi, aveva avviato un’indagine che ha portato ai provvedimenti sopra citati. Vina, Caceres, Brian Rodriguez, Emiliano Martinez, Mele e Pellistri se la sono ‘cavata’, ricevendo soltanto una multa di 5 mila dollari. Ad ogni modo, staremo a vedere se ci saranno i presupposti per un eventuale ricorso.