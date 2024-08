Roma-Bade, affare non saltato ma molto difficile: i dettagli | CM.IT

Stamane la Roma è tornata sul difensore francese dopo che Danso non aveva superato le visite mediche. Offerta da meno di 20 milioni

Saltato Danso, la Roma è tornata alla carica per Loic Bade del Siviglia. I giallorossi si sono però mossi in ritardo e in maniera poco decisa, l’affare non è del tutto saltato ma a sei ore dalla chiusura del mercato le chance di mettere le mani sul difensore francese sono davvero scarse.

Oltre al poco tempo, c’è distanza tra domanda e offerta. Come appreso da Calciomercato.it, la Roma ha offerto meno di 20 milioni di euro complessivi tra prestito e obbligo di riscatto. Il Siviglia chiede di più, oltre la certezza dell’acquisto del calciatore in scadenza a giugno 2027. Se non andrà via, molto probabilmente il 24enne prolungherà il contratto con la società andalusa.