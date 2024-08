Pasticcio last minute, rischia di saltare tutto: club furioso

Scoppia un vero e proprio caso di mercato in queste ore. La situazione si fa incandescente: club furioso

Siamo ormai giunti all’ultimo giorno di calciomercato che andrà a delineare le rose dei maggiori club italiani ed europei. È quindi il momento della resa dei conti, e tanto in Serie A quanto altrove stanno provando a piazzare gli ultimi colpi.

Lo sa bene anche il Getafe, club di Liga che è impegnato con le ultime operazioni prima di far calare il sipario su questa calda estate. La società madrilena, che sta affrontando anche le prime giornate di campionato, rischia di vedere enormemente complicata una trattativa che sembrava poter essere chiusa nelle scorse ore.

La vicenda è singolare e riguarda Ibrahim Adel 23enne attaccante egiziano proveniente dai Pyramids, club col quale però non è stata ancora trovata la giusta intesa. La firma tra le parti slitta e con poche ore a disposizione il tutto si complica ulteriormente. Come evidenziato da ‘Marca’ ieri l’esterno si è recato a Madrid per le visite mediche di rito.

Il problema però è che lo avrebbe fatto senza il permesso del suo club e con lo scopo di fare pressioni in merito sua partenza dai Pyramids. Il club egiziano, come riferito da ‘Relevo’, è quindi evidentemente molto arrabbiato con il giocatore.

Furia su Adel: ora il Getafe prova a chiudere

La trattativa tra i due club prosegue, ma il Pyramids non è soddisfatto delle condizioni offerte dal Getafe. Per ora si discute tra trasferimento o prestito con riscatto. Il club spagnolo, bisognoso in posizioni offensive, ha tempo fino alle 23.59 di oggi, 30 giugno, per sbloccare finalmente l’ingaggio di Ibrahim Adel, che darebbe un salto di qualità al reparto.

La sua intenzione è quella di unirsi al club iberico, ma la vicenda si complica con la rabbia del suo club di appartenenza, che dovrà quindi essere convinto dalle prossime proposte degli spagnoli.