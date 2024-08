Nuovo caso ‘Acerbi-Juan Jesus’: accuse di razzismo, ma nessuna sanzione UFFICIALE

Nuovo caso ‘Acerbi-Juan Jesus’: accuse di razzismo, ma nessuna sanzione. La decisione è ufficiale

Era stato uno dei casi più discussi nel corso della scorsa stagione. La vicenda legata a Juan Jesus e Acerbi a seguito di Inter-Napoli aveva creato parecchi strascichi.

Le accuse del difensore brasiliano, la difesa del giocatore nerazzurro e alla fine la decisione presa dal Giudice Sportivo di non punire l’interista. Un caso che aveva trascinato con sé diverse polemiche e che assomiglia tantissimo a quello che è successo in Serie B tra Spezia e Frosinone, gara vinta 2-1 dai liguri. Il centrocampista gambiano dei ciociari Ebrima Darboe aveva accusato l’attaccante avversario Diego Falcinelli di aver pronunciato una frase razzista nei suoi confronti. Le immagini però non hanno chiarito quello che è stato il labiale del giocatore spezzino.

Giudice Sportivo, caso Darboe-Falcinelli: decisione UFFICIALE

E il Giudice Sportivo si è espresso ufficialmente in merito a questo caso, decidendo di non sanzionare Falcinelli.

Questo il referto del Giudice Sportivo:

“Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale; considerato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, non consente di ritenere con ragionevole certezza che il calciatore Falcinelli abbia realmente proferito l’espressione offensiva segnalata dal calciatore Darboe; ritenuto, che non è stato rinvenuto alcun riscontro probatorio esterno, sia audio, che video e finanche testimoniale a quanto segnalato dal calciatore Darboe. Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, ove accertata nella sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve si essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre tuttavia che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio. Rilevato che la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, ma rimanendone il contenuto riferitamente discriminatorio confinato alle mere dichiarazioni del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole

certezza non applica le sanzioni previste al calciatore Diego Falcinelli“.