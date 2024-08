Non solo Chiesa, il Liverpool su un altro big della Serie A: Inter allertata

Preso Palacios, l’Inter dovrà fronteggiare l’assalto last minute per uno dei suoi big proprio sul gong finale del mercato

L’Inter sta chiudendo il suo mercato l’ultimo giorno della sessione, anche se in realtà il suo colpo finale lo aveva già definito da giorni. Tomas Palacios rischiava addirittura di saltare, dopo le visite c’è stato bisogno di aggiustare qualcosa nella trattativa tra i club che ora finalmente è stata definitivamente risolta. Per cui a breve arriverà la firma del difensore argentino con i nerazzurri fino al 2029 e i relativi annunci. Una trattativa col brivido, che comunque non avrebbe magari tolto il sonno ai dirigenti dell’Inter, visto che non avrebbero cercato alternative nel caso fosse saltata l’operazione.

Inzaghi alla fine avrà il suo rinforzo in difesa, il vice-Bastoni da far comunque crescere con calma, un po’ accaduto con la gestione di Bisseck lo scorso anno. Il mercato del club di Marotta ad ora è finito qui, a meno di clamorose cessioni o di altre che dovessero andare finalmente in porto vedi Correa. Un’eventualità che resta complicata. Addii pesanti che non sono assolutamente contemplati anche in presenza di un assalto ‘boom’ per qualche gioiello come quello che potrebbe programmare il Liverpool. I Reds hanno da qualche ora ufficializzato Federico Chiesa, praticamente il primo e unico acquisto di questa sessione estiva arrivato il 29 agosto. Se si esclude ovviamente Mamardashvili, preso dal Valencia ma lasciato lì in prestito per un’altra stagione. In realtà qualcosa ad Anfield potrebbero ancora fare, soprattutto se dovesse uscire Joe Gomez che piace al Crystal Palace e al Fulham, poco impiegato fino ad ora da Slot. E il sostituto ‘in arrivo’ dalla Serie A.

Inter, il Liverpool su Bastoni se parte Joe Gomez

In Inghilterra come in Francia, si sta parlando dei sostituti che il Liverpool ha già adocchiato. Secondo il giornalista francese Francois Plateau, infatti, i Reds hanno messo gli occhi sul difensore del Lipsia Castello Lukeba, su Branthwaite dell’Everton e soprattutto Alessandro Bastoni dell’Inter.

Va detto, però, che il Liverpool non ha intenzione di forzare la cessione di Gomez e non spingerà per la sua uscita. In sostanza, la decisione è esclusivamente del giocatore, un vero e proprio veterano che è ad Anfield da quasi dieci anni. Se arriveranno offerte importanti per lui, con il suo ok, allora la dirigenza Reds si muoverà in quella direzione. Per dare l’assalto a uno di questi tre calciatori, anche se il margine è davvero minimo. Praticamente nullo. Alla fine del mercato mancano una manciata di ore, pensare che l’Inter si privi di un calciatore del genere sul gong è chiaramente impossibile, anche perché per strapparlo ai nerazzurri non basterebbero 60-70 milioni. Figurarsi ora. Neanche a parlarne insomma. Verosimilmente rimarrà tutto così com’è.