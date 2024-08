Nations League, i convocati di Spalletti: c’è Tonali, doppia novità

Italia, in occasione delle due sfide di Nations League contro Francia ed Israele, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Tutti i dettagli

La volontà di gettarsi alle spalle le scialbe prestazioni costate la precoce eliminazione agli ultimi Europei. Il desiderio di mettere insieme i pezzi di un progetto ridimensionato dalla brutta sconfitta con la Svizzera. Non sono pochi gli stati d’animo con cui l’Italia di Luciano Spalletti comincerà la preparazione ai prossimi impegni di Nations League. I primi due scogli saranno rappresentati dalle trasferte contro Francia ed Israele, in programma rispettivamente il 6 settembre e il 9 novembre.

Motivo per il quale Luciano Spalletti ha provveduto a diramare la lista dei convocati per le due prossime gare. Come ampiamente preventivatile, ritorna Sandro Tonali dopo la lunga squalifica. Le novità sono sono rappresentate dalle convocazioni Okoli e Brescianini, mentre spiccano le assenze di Mancini e Cristante. Ecco la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).