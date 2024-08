La partita è stata rinviata, comunicato UFFICIALE: ecco cosa è successo

Non si giocherà la partita che era previsto in questo weekend: è arrivato il comunicato ufficiale della Lega che sancisce il rinvio

Ora è ufficiale: partita rinviata. Non si giocherà questo weekend il match per decisione della Lega. Tutto nasce da una decisione del giudice sportivo che non ha avuto tentennamenti.

Il caso riguarda la Coppa Italia di Serie D con tre squadre coinvolte: Sondrio, Virtus Ciserano Bergamo e Real Calepina. Quest’ultima formazione, sconfitta nel turno preliminare dal Sondrio, ha innescato il caso presentando ricorso: la società, infatti, asserisce che gli avversari hanno utilizzato un calciatore squalificato. Da qui la decisione del giudice sportivo di non omologare il risultato del match.

Tutto questo ha portato al rinvio della partita tra Sondrio e Virtus Ciserano Bergamo che avrebbe dovuto disputarsi domenica 2 settembre: un match che per ora non si giocherà, con il rinvio a data da destinarsi.

Serie D, match rinviato: ecco cosa è successo

Una scelta obbligata dopo la sentenza del giudice sportivo che non ha omologato il risultato di Real Calepina-Nuova Sondrio e si è riservato la decisione di merito. Questo significa che la Virtus Ciserano Bergamo non conosce ancora il nome dell’avversario nel primo turno della Coppa Italia di Serie D e quindi il match non può disputarsi.

Il regolamento prevede, infatti, che le vincenti dei turni preliminari accedano al tabellone: la Nuova Sondrio non ha commentato l’accaduto, ma dovesse essere confermata la presenza di un calciatore squalificato in campo, rischierebbe la sconfitta a tavolino e l’eliminazione conseguente dalla Coppa Italia. Per il momento quindi non ci sarà la partita di domenica visto che la decisione definitiva del giudice sportivo non arriverà in tempo.