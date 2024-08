Inter, Inzaghi mastica amaro: arriva il doppio infortunio

Inter straripante con l’Atalanta, ma in coda a una grande serata ci sono brutte notizie per Inzaghi: doppio infortunio

L’Inter ha vissuto una grande serata, ottenendo una vittoria schiacciante sull’Atalanta. Un rotondo 4-0 che lancia un segnale a tutta la concorrenza in Serie A. Ma ci sono anche notizie non proprio positive per Inzaghi.

Nel finale di partita, infatti, due sostituzioni sono state obbligate per problemi fisici. A uscire dal campo malconci Bastoni e Calhanoglu. Affaticamento muscolare per entrambi. Per il difensore, problema al soleo della gamba destra. Mentre per il turco, la questione riguarda i rotatori dell’anca sinistra. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante, ma di certo le condizioni dei due andranno monitorate nelle prossime ore e nei prossimi giorni