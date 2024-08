Il mercato non basta al Milan, scelta fatta: esonero per Fonseca

Il Milan non si accontenta del mercato e per rialzarsi la scelta è una sola: l’esonero di Fonseca è già stato deciso

Un inizio particolarmente complicato. Pareggio contro il Torino, sconfitta a Parma e la sensazione che la strada imboccata finora sia quella sbagliata. Per il Milan contro Lazio è già match decisivo, quantomeno per andare alla prima pausa del campionato con un umore migliore rispetto a quello dell’ultima settimana.

Un umore derivante anche dalla perplessità sulla vera forza della rosa rossonera e sulla capacità di tenere il passo di Juventus ed Inter, al momento le due favorite principali per la vittoria dello scudetto. Certo c’è ancora un giorno di mercato per provare a rimediare a qualche falla, ma servirà anche una sterzata di chi è già in squadra e dell’allenatore.

Proprio su questo si è concentrato il sondaggio su X di Calciomercato.it: “Mercato stellare per la Juve e Inter confermatissima, cosa deve fare il Milan per inserirsi nella corsa scudetto?” A sorpresa i tifosi non chiedono alcun colpo mercato, ma un cambio in panchina.

Milan, l’esonero di Fonseca per tornare grande

Alla domanda di Calciomercato.it, infatti, gli utenti su X hanno risposto per la maggioranza indicando l’esonero di Fonseca. È questa l’idea giusta per il 42,9% di chi ha risposto al sondaggio, mentre l’altra alternativa apprezzata è l’arrivo (gratis) Rabiot: questo è ciò che ha votato il 35,7% degli utenti.

Non trovano grande riscontro, invece, i colpi Abraham (14,3%) e Koné (7,1%): insomma, a giudicare dai voti al sondaggio su Calciomercato.it, è il tecnico il principale responsabile dell’avvio a rilento del Milan.