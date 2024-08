Coco fa volare il Torino in vetta alla classifica: Venezia KO in extremis

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Penzo’ tra Torino e Venezia: a decidere la contesa è stato il sigillo di Coco

Il Torino non si ferma più. Al termine di una gara molto equilibrata, giocata a grande intensità dalle due squadre, i granata riescono ad espugnare il ‘Penzo’, battendo il Venezia 0-1 grazie alla rete di Coco al minuto 88. Imperioso il colpo di testa con il quale il difensore di Vanoli ha eluso l’intervento del suo marcatore, beffando Joronen con uno stacco preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Pur avendo in mano il pallino del gioco, il Toro aveva faticato più del previsto ad imporre il suo gioco. Con un paio di squilli di Nicolussi Caviglia i padroni di casa avevano anche provato ad affacciarsi dalle parti di Milinkovic Savic, riuscendo ad esorcizzare la pressione dei granata. Nella ripresa, però, gli uomini di Vanoli hanno progressivamente preso in mano campo e fiducia, schiacciando il piede sull’acceleratore e trovando il gol con Coco. Tre punti pesantissimi per il Torino che, in attesa della gara della Juventus, vola momentaneamente in vetta alla classifica dall’alto dei 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Nuovo stop per il Venezia, a cui non basta una prova comunque disciplinata da un punto di vista tattico.

CLASSIFICA SERIE A: Torino 7, Juventus 6 punti; Inter, Genoa, Parma, Empoli e Udinese 4; Atalanta, Napoli, Verona, Lazio 3; Fiorentina, Cagliari 2; Bologna, Milan, Monza, Roma, Venezia e Como 1; Lecce 0.